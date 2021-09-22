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16:58, 22 сентября 2021 года Леденец из чёрной редьки стал гастрономическим брендом Орловщины Помимо него победителем одноимённого конкурса названы ещё несколько рецептов.





Леденец из черной редьки стал гастрономическим брендом Орловщины. Рецепт, найденный в книгах орловских писателей кафедрой Технологии производства продукции и организации общепита ОГУ им. Тургенева, завоевал Гран-при завершившегося фестиваля «Тургеневский бережок».



Помимо леденца, победителями были названы «Картофельный колобок с тыквой, горчицей из эстрагона, копчёной сметаной и рябиновым соусом», смузи «Орловская витаминка», «Тыквенный десерт», «Гречка с овощами», «Хлебная корзинка», «Медовый гостинец», «Пирог двухслойный с куриными сердечками и капустой», «Хлеб заварной «Колпнянский Яровой», «Кромской сливовый медовик», «Утка с языком по-змиёвски», «Болховская котёлка», «Калач Ореховый спас», мороженое «Фиалковое» и «Карамельное с бисквитом и грецким орехом», «Дмитровский Фермерский рулет», «Уха из жареного карпа по-орловски», «Картофельный крем-суп с белыми грибами», «Сбитень медовый».



Каждый номинант конкурса войдёт в бренд-бук гастрономического бренда Орловской области и будет занесён в гастрономическую карту региона, – сообщили в областном правительстве. К слову, каждый рецепт содержит в себе минимум один распространенный в регионе ингредиент.



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Артём Ежаков



