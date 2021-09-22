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21:01, 22 сентября 2021 года Ущерб от растраты средств на ремонт Красного моста в Орле может возместить банковская гарантия Бюджету не было нанесено вреда - об этом заявил сегодня во время прямого эфира губернатор Орловской области Андрей Клычков.





21 сентября в Белгороде задержали гендиректора компании «Ремспецмост», которая ремонтирует Красный мост в Орле. По данным следствия, подозреваемые потратили 179 миллионов рублей выделенного аванса на покупку непредусмотренной соглашением строительной техники и люксовых авто. Значительный остаток был переведён на фиктивные счета.



О том, что теперь власти планируют делать с основной городской магистралью через Оку, рассказал в прямом эфире в социальных сетях губернатор Орловской области Андрей Клычков.



«Задача простая. У меня – чтобы мост достроили. У правоохранителей – чтобы деньги с него не пропали. Работаем вместе, чтобы обеспечить выполнение этого контракта. Оставлять мост недостроем и расторгнуть соглашение – это самое простое, но меня не очень устраивает», – заявил губернатор.



Что касается потерянных денег, то глава региона уверил, что соглашение скреплено банковской гарантией, поэтому деньги можно вернуть.



«У нас есть банковская гарантия. Если мы увидим, что нет возможности, желания или там замешаны другие деяния, то будем расторгаться и банковскую гарантию возвращать, поэтому бюджету точно никакого ущерба не будет нанесено», – сообщили Клычков.

Мост стоит разобранным с конца апреля.



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Артём Ежаков



