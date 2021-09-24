Для трёх троснянских чиновников запросили от 4 до 7 лет колонии за купленные сиротам бараки

На скамье подсудимых – сотрудники районной администрации.

В Кромском районном суде продолжается рассмотрение уголовного дела в отношении трёх сотрудников администрации Троснянского района – замглавы по соцвопросам, замглавы по экономике и финансам и начальника отдела по управлению муниципальным имуществом. Их обвиняют в превышении должностных полномочий.



Считается, что обвиняемые приняли в муниципальную собственность непригодный для проживания д. 8 по ул. Генерала Пухова в селе Тросна. Чиновники не нанимали специалистов для оценки здания и передали восемь квартир детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей. Здание было построено в 2017 году подрядчиком ООО «Гранит». За работу подсудимые необоснованно перечислили компании 8 миллионов 400 тысяч рублей. В отношении экс-главы подрядчика также возбуждено уголовное дело, но уже по статье о мошенничестве.

