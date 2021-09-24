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10:50, 24 сентября 2021 года

Для трёх троснянских чиновников запросили от 4 до 7 лет колонии за купленные сиротам бараки

На скамье подсудимых – сотрудники районной администрации.


В Кромском районном суде продолжается рассмотрение уголовного дела в отношении трёх сотрудников администрации Троснянского района – замглавы по соцвопросам, замглавы по экономике и финансам и начальника отдела по управлению муниципальным имуществом. Их обвиняют в превышении должностных полномочий.
 
Считается, что обвиняемые приняли в муниципальную собственность непригодный для проживания д. 8 по ул. Генерала Пухова в селе Тросна. Чиновники не нанимали специалистов для оценки здания и передали восемь квартир детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей. Здание было построено в 2017 году подрядчиком ООО «Гранит». За работу подсудимые необоснованно перечислили компании 8 миллионов 400 тысяч рублей. В отношении экс-главы подрядчика также возбуждено уголовное дело, но уже по статье о мошенничестве.
 
В ходе судебных прений гособвинение запросило для обвиняемых от четырёх до семи лет колонии общего режима. Также запрошен трёхлетний запрет работы на управляющих должностях, – сообщили в прокуратуре.


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Артём Ежаков
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