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12:03, 27 сентября 2021 года Наталья Куприянова: «Важно вернуть радость в сердца детей, больных онкологией, и их родителей» В Орле работает реабилитационный центр для детей, перенесших онкологические заболевания. Центр Радости работает совершенно бесплатно. Его основная функция - научить семьи жить той жизнью, которая у них была до начала болезни. О работе Центра Радости корреспонденту ГТРК «Орёл» рассказала идейный вдохновитель проекта, руководитель ОРОО «Радость моя» Наталья Куприянова.





Что такое Центр Радости, и для кого он задуман?



- Центр Радости это место, где мы ждем детей, которые перенесли онкозаболевание, которые находятся между этапами лечения. Центр Радости это проект, который реализует наша организация. Это центр психологической поддержки и реабилитации детей, перенесших онкозаболевание. Мы занимаемся с ними абилитацией к окружающей среде. Наша цель - вернуть обратно в социум детей, которые находятся на долгом лечении обособлено от всех.



Насколько этот проект важен и нужен?



- Это очень важный проект. Как правило, при лечении онкологии ребёнок не день и не два находится в отделении. Дети там живут иногда в течение полугода или года. Что такое - жить в стенах больницы? Для ребёнка это ограничение пространства. Для родителей это замыкание на проблеме ребёнка. И порой после окончания лечения и детям, и их родителям нужно реабилитироваться, а точнее нужна абилитация, то есть, нужно вернуться в то состояние, в котором они были до болезни, вспомнить, что такое люди вокруг, что такое радость, что такое хорошая эмоция, что такое общение с другими детьми, а самое главное - общение с семьей, потому что происходит разлука не только со своими знакомыми, но и близкими. Братья и сестры больного ребенка тоже находятся вдалеке от родителей, которые ухаживают за больным, и далеко от своих братьев и сестёр. Чтобы вернуть отношения, наладить их, нужна колоссальная работа специалистов. В рамках больницы это сделать нереально. Мы задумали наш проект давно, и вот 1 июня Центр Радости распахнул свои двери для таких семей. Они приходят именно семьями, посещают мастер-классы вместе, они общаются меж собой, общаются с нами, и мы стараемся всеми силами вернуть радость в их сердца.



Давайте поговорим о том, как дети и семьи приходят к тому единению, которое было до болезни. Чем в этом помогает Центр Радости?



- Найти время для себя бывает очень тяжело, особенно родителям. Мы всё планируем, специально подстраиваясь под родителей, под их график, чтобы они приезжали в Центр Радости в удобное для них время. Здесь с ними работают психолог, арт-терапевт, и родители с огромным удовольствием принимаю участие в мастер-классах. Их ещё ждут музыка-терапия, встречи с интересными людьми. Они смогут перенять опыт преодоления болезни. Когда идёт живое общение, когда мы видим живые примеры, это нас воодушевляет и даёт силы для продолжения жизни.



Как родители дети могут попасть в ваш Центр Радости?



- Маршрут налажен благодаря тесному общению с НКМЦ имени Круглой. Узнаём мы о своих подопечных непосредственно от врача. Когда дети находятся на лечении, их родителям уже там дают информацию о том, что существует наша организация, и если им нужна, например, помощь в покупке памперсов или покупке еды - они ведь даже не могут выйти из отделения, они обращаются к нам. У нас есть родительский чат, в него мы добавляем вновь прибывших, там происходит взаимоподдержка родителей. Уже опытные родители могут подсказать что-то о бытовых условиях, например, как находиться в течение огромного количества времени в отделении и другое.



Если доктор разрешает ребёнку взаимодействие с окружающим миром, то он с родителями приезжает к нам. Многие дети находятся на гормонах, настроение очень сильно меняется, дети зачастую, особенно подростки, уходят в уныние, но ведь известно, что болезнь легче протекает, когда больной хорошо настроен. Поэтому важно, чтобы ребёнок отвлекался от больницы, от уныния. И мы занимаем его арт-терапией, работой с психологом, поднимаем ему и его родителям настроение. Взаимоподдержка это самое важное, что есть в работе нашей организации.



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Екатерина Игнатюк



