вторник 28.09.2021 19:43:55 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС
COVID-19
Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Открытый доступ
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Парк культуры
Пульс
Своя земля
Контакт
Утро с митрополитом Тихоном
Такая жизнь
Солдаты России
Спорт. Alive
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Контакты
Главная » Новости

15:10, 28 сентября 2021 года

Орловчанка получила два года колонии за обман 11 дольщиков

Потерпевшие лишись 16,4 миллиона рублей.


Орловский районный суд назначил местной жительнице два года и один месяц колонии общего режима за мошенничество с деньгами дольщиков, легализацию средств и создание подставного юрлица. Приговор еще не вступил в законную силу.

Доказано, что она и её уже умерший подельник создали через подставное лицо компанию «Проспект». От её имени они в течение года (с марта 2018 по март 2019) заключали строительные договоры с дольщиками – обязались построить четыре многоэтажки по ул. Северной и Родниковой в д. Образцово Орловского района, но вместо работ предпочли похитить деньги. Свыше 5,9 миллиона рублей обвиняемая легализовала. Всего 11 дольщиков в общей сложности потеряли 16,4 миллиона рублей. Дома до сих пор не построены, но заявлялось, что для компенсации трат пострадавших было выделено полмиллиарда рублей.

Во время судебных прений сторона обвинения запрашивала для женщины 9 лет тюрьмы и 150 тысяч рублей штрафа.


Артём Ежаков
© 2002−2021 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Куревин Н. Г. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров А. А. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.