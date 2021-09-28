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15:10, 28 сентября 2021 года Орловчанка получила два года колонии за обман 11 дольщиков Потерпевшие лишись 16,4 миллиона рублей.





Орловский районный суд назначил местной жительнице два года и один месяц колонии общего режима за мошенничество с деньгами дольщиков, легализацию средств и создание подставного юрлица. Приговор еще не вступил в законную силу.



Доказано, что она и её уже умерший подельник создали через подставное лицо компанию «Проспект». От её имени они в течение года (с марта 2018 по март 2019) заключали строительные договоры с дольщиками – обязались построить четыре многоэтажки по ул. Северной и Родниковой в д. Образцово Орловского района, но вместо работ предпочли похитить деньги. Свыше 5,9 миллиона рублей обвиняемая легализовала. Всего 11 дольщиков в общей сложности потеряли 16,4 миллиона рублей. Дома до сих пор не построены, но заявлялось, что для компенсации трат пострадавших было выделено полмиллиарда рублей.



Во время судебных прений сторона обвинения запрашивала для женщины 9 лет тюрьмы и 150 тысяч рублей штрафа.





Артём Ежаков



