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10:40, 29 сентября 2021 года Школу на ул. Зеленина планируют строить круглосуточно и без выходных Стройка стояла замороженной все лето.





Стройка школы на улице Зеленина будет продолжена круглосуточно и без выходных, – сообщили в мэрии. На следующей неделе на площадку проведут мощное освещение для ночной работы. Сейчас на объекте трудятся 31 человек.



Учебное учреждение на 1 225 мест обойдется бюджету почти в 900 миллионов рублей. В начале июня из-за подскочивших цен на стройматериалы стройка была заморожена, а в сентябре снова возобновилась. Временный простой никак не отразится на сроках работ. «Техспецкомплект» по-прежнему должен сдать объект в ноябре 2022 года.



Строительство должен ускорить и упросить башенный кран, смонтированный на прошлой неделе.



Фото пресс-службы мэрии Орла



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Артём Ежаков



