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18:02, 1 декабря 2021 года Молодую орловчанку будут судить за избиение малолетнего сына Уголовное дело уже передано в суд.





В Заводской районный суд Орла передали уголовное дело и обвинение в отношении 20-летней орловчанки, обвиняемой в причинении тяжкого вреда здоровью своему малолетнему сыну и ненадлежащем исполнении обязанностей по его воспитанию.



Как следует из материалов дела, в августе девушка под предлогом воспитания плачущего ребёнка нанесла «не менее двух ударов основанием ладони в область головы и не менее четырёх ударов в область туловища и конечностей ребенка, причинив ему тем самым тяжкий вред здоровью», – сообщают сайты СУ СК и прокуратуры.



Также мать систематически жестоко обращалась с сыном: унижала его, наносила травмы и совершала другие действия, причиняющие физические и психические страдания.



Напомним, что синяки на теле младенца заметила терапевт, пришедшая с плановым осмотром. Мать сначала скрылась из дома, но затем была найдена полицейскими. Сейчас ребёнок находится в специализированном учреждении.



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Артём Ежаков



