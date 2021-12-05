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9:59, 5 декабря 2021 года По ту сторону экрана В день рождения ТВ сотрудники ГТРК «Орёл» вспомнили разные истории, некоторыми решили поделиться со зрителями.





Орловскому телевидению исполнилось 54 года. Наша работа – новости. Мы стремимся к идеалу, но курьёзных случаев бывает не избежать. Старожилы эфира и новая смена журналистов решили вспомнить забавные истории, случившиеся во время работы. Кстати, самые незащищённые от случайностей люди – ведущие прямого эфира. С ними случалось всякое: исчезали листы с текстом, взрывались над головой лампы, влетали в кадр мухи и даже появлялись кошки. Бывает, что операторы спотыкаются и даже падают, а во время работы корреспондента в кадр попадают непрошенные гости.





Всеволод Трифонов



