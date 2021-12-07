9 декабря Орловская область узнает формат проведения новогодних праздников

В четверг состоится региональный оперативный штаб по недопущению завоза и распространения COVID-19, на котором будут решать основную часть вопросов, касающихся предстоящих торжеств.



В четверг орловские власти будут решать основную часть вопросов, связанных с коронавирусными ограничениями перед предстоящими праздниками. Во время сегодняшнего прямого эфира в социальных сетях губернатор Андрей Клычков заявил следующее: «Я дал поручение подготовить чёткое решение по поводу праздничных мероприятий, начиная от детских садов, школ и заканчивая публичными массовыми мероприятиями. Неоднократно обсуждали работу фуд-кортов, работу в период с 23:00 до 6:00. В четверг всё будет озвучено. Совершенно точно нужно принимать решения, чтобы у всех было понимание. Убеждён, что найдём компромиссное решение, которое позволит провести мероприятия».

Сам губернатор планирует отметить Новый год традиционно – в домашней обстановке, и ожидает приезда матери.

