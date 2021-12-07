9 декабря Орловская область узнает формат проведения новогодних праздников

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21:57, 6 декабря 2021 года
9 декабря Орловская область узнает формат проведения новогодних праздниковВ четверг состоится региональный оперативный штаб по недопущению завоза и распространения COVID-19, на котором будут решать основную часть вопросов, касающихся предстоящих торжеств.
В четверг орловские власти будут решать основную часть вопросов, связанных с коронавирусными ограничениями перед предстоящими праздниками. Во время сегодняшнего прямого эфира
в социальных сетях губернатор Андрей Клычков заявил следующее: «Я дал поручение подготовить чёткое решение по поводу праздничных мероприятий, начиная от детских садов, школ и заканчивая публичными массовыми мероприятиями. Неоднократно обсуждали работу фуд-кортов, работу в период с 23:00 до 6:00. В четверг всё будет озвучено. Совершенно точно нужно принимать решения, чтобы у всех было понимание. Убеждён, что найдём компромиссное решение, которое позволит провести мероприятия»
.
Сам губернатор планирует отметить Новый год традиционно – в домашней обстановке, и ожидает приезда матери.
Между тем, Орёл начал готовиться к праздникам. На площади Ленина уже монтируют «рождественские» ярмарочные домики, на одноимённом улице ставят украшения, на Александровском мосту – ёлку. Чуть раньше символ Нового года – к слову, самый высокий в городе
– начали монтировать на площади Маршала Жукова. Как заявил губернатор, украшать областную столицу должны закончить к 27 декабря. В этот же день планируется открыть каток
на центральной площади.
Артём Ежаков