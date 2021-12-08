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17:00, 8 декабря 2021 года В Орле прошли обыски по делу о мошенничестве с благоустройством пл. Жукова Видео следственных действий публикует СУ СК России по Орловской области.





СУ СК России по Орловской области опубликовало видео обысков, проведённых в рамках уголовного дела об особо крупном мошенничестве на завышенной стоимости строительных материалов, применённых в благоустройстве пл. Маршала Жукова.



Напомним, что сегодня стало известно о возбуждении уголовного дела в отношении граждан, которым подконтрольна фирма «Техспецкомплект», выполнявшая работы. Следствие считает, что фигуранты составили завышенную смету, которая с положительным заключением «Орёлгосэкспертизы» легла на стол заказчика – городского УКХ. В декабре за выполненный контракт подрядчик получил свыше 71 миллиона рублей. Переплата составила 15 миллионов рублей.



Прокуратура Орловской области намерена дать правовую оценку действиям и/или бездействию должностных лиц, ответственных за приёмку площади Маршала Жукова после проведённого благоустройства. Ведомство поставило ход расследования и его итоги на личный контроль.



Видео СУ СК России по Орловской области





Артём Ежаков



