Орловский облсовет одобрил законопроект о QR-кодах

Также региональное заксобрание внесло в документ 8 собственных предложений.

Орловский областной совет народных депутатов поддержал законопроект о QR-кодах , внеся 8 собственных предложений. В случае его принятия до 1 июня 2022 года будет невозможным посетить ряд учреждений без предъявления цифрового сертификата о прививке против коронавируса, перенесённой болезни или наличии медотвода.

«За» проголосовало 26 депутатов регионального парламента, «против» — 15, «воздержались» — 4, «не приняли участие в опросе» 5 депутатов. Поддержали законопроект «Единая Россия» и «Партия пенсионеров», выступили против – КПРФ, самовыдвиженец и «Справедливая Россия», воздержались ЛДПР и «Новые люди», – сообщает сайт областного совета.