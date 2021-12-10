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8:07, 10 декабря 2021 года

В Орле отремонтировали ещё 20 мусорных контейнеров

Ремонтный цех регионального оператора по обращению с ТКО «Зелёная роща» продолжает работу.


Из ремонтного цеха регионального оператора по обращению с ТКО «Зелёная роща» вышло ещё 20 отремонтированных контейнеров. Ранее в управляющей компании заявили, что 2/3 всех ёмкостей для сбора мусора в области требуют обновления, замены или ремонта. Эта работа продолжается.
 
Вчера регоператор заменил устаревшие баки на ул. Ливенской, д. 30, 2-й Посадской, д. 4, 1-й Посадской, д. 1, Пятницкой, д. 30, 78. До конца недели планируется замена ещё 12 контейнеров. Также в рамках совместной работы с «домашними» УК проводится полное обновление контейнерных площадок. Результат такой работы уже смогли оценить жители 909-го и 908-го кварталов, жители д. 4 и 21 по ул. Льва Толстого, д. 48 и 49 по ул. Гайдара, – сообщается на сайте «Зелёной рощи».


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Артём Ежаков
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