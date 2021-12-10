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9:07, 10 декабря 2021 года

Орловец Александр Мисуркин вновь сыграет в бадминтон в космосе

Он возглавляет региональную федерацию по этому виду спорта.


Орловец Александр Мисуркин вновь сыграет в бадминтон в космосе. Накануне почетный гражданин Орла вместе с двумя космическими туристами из Японии на корабле «Союз МС-20» в автоматическом режиме пристыковались к Малому исследовательскому модулю «Поиск» российского сегмента МКС. В космосе Александр Мисуркин проведет 12 дней. Отметим, что бадминтонный матч в космосе станет для нашего земляка не первым. В 2018-м году он принял участие в первом матче по бадминтону в невесомости на Международной космической станции.

Фото: Александр Мисуркин

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Анастасия Дорохова
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