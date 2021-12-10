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16:15, 10 декабря 2021 года Орёл борется с гололёдом в условиях нехватки дворников На улицах областного центра с самого утра работают бригады «Спецавтобазы».





«Спецавтобаза» приступила к обработке скользких дорог Орла пескосоляной смесью. Бригады муниципального предприятия работают с самого утра, – сообщает мэрия. По словам градоначальника Юрия Парахина, обработка ведётся непрерывно, в том числе она запланирована на ночь. К работе подключаются управляющие компании и хозсубъекты.



Сейчас приоритет отдан главным улицам, подходам к остановкам, «зебрам» и так далее. Реагентов хватает, но с кадрами есть проблемы – «Спецавтобаза» нуждается в дворниках. Заинтересованные в этой работе могут обратиться по номеру: (4862) 30-70-35 — отдел кадров.



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Артём Ежаков



