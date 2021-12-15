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17:28, 15 декабря 2021 года

Как чай привёл в Орёл Бориса Гребенщикова?

В Международный День чая орловские любители этого напитка делятся связанными с ним историями.


Друзья называют владельца чайного магазина Дениса Капустина «Чайником». Вот уже 15 лет он ведёт этот бизнес. Для него чаепитие – настоящий ритуал, который не терпит суеты и спешки. В его заведении больше 200 разновидностей этого напитка. Церемония распития для бизнесмена – не просто процесс утоления жажды, а повод для общения. «Мне хотелось попить чая с Борисом Гребенщиковым, и я организовал концерт в Орле. Позвонил и сказал, что мы их очень любим. Сыграют концерт, я на правах хозяина покажу им город, а в голове держал, что на правах хозяина заварю им чай. Посидим – попьём», – рассказывает Денис Капустин».

Историк по образованию, он не мог не заинтересоваться тем, как этот напиток появился у нас. В Россию чай пришел из Китая в начале 17 века, когда купцы прислали царю Михаилу Романову в подарок четыре пуда чайных листьев. Постепенно на Руси сложился свой чайный ритуал. Для чаепитий стали изготавливать самовары, сервизы, ситечки и подстаканники. Чаевничали часами, соблюдая определенные традиции: за чайным столом нельзя было пересаживаться, если пили с топленым молоком, то пенку отдавали младшему сыну – чтобы у него быстрее выросла борода, а когда заканчивали пить, чашку переворачивали на блюдце. Непременно к чаю подавали выпечку, сладости, варенье, колотый сахар.

По мнению диетологов, чай пить лучше впустую: без молока и сахара, причем не больше двух стаканов в день. Вера Соколова так и делает, а вместо заварки использует собственные травяные сборы. Запасов у травницы много: лаванда, чабрец, календула, душица. Одной только мяты – четыре вида, а еще плоды боярышника, рябины, шиповника и барбариса. Что в заварник не пригодно – на поделки, Вера Соколова – народный мастер России, и растения использует не только для чая.

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Татьяна Тимохина
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