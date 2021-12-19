Главная » Новости



11:00, 19 декабря 2021 года За три года на Орловщине восстановили 189 гектаров леса В 2022 году запланирована аналогичная работа на площади в 74 гектара.





За три года в Орловской области в рамках реализации федерального проекта «Сохранение лесов» национального проекта «Экология» восстановлено 189 гектаров леса, – сообщает сайт регионального правительства. Основная цель – равное отношение площади лесовосстановления и лесоразведения к площади вырубленных и погибших лесных насаждений – достигнута. В следующем году запланирована аналогичная работа на площади в 74 гектара.



Лесные культуры созданы на территории 9 лесничеств области. За трехлетний период посажено свыше 750 тысяч сеянцев дуба и сосны, причем дубрав стало больше, чем сосновых боров – 131 гектар против 58 гектаров.



Читайте также: Посетители Спасского-Лутовиново могут взять на память о Тургеневском дубе его веточку





Артём Ежаков



