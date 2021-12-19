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14:40, 19 декабря 2021 года

В Спасском-Лутовиново запланировано создание аллеи потомков Тургеневского дуба

Саженцы хотят посадить уже будущей весной.


В музее-заповеднике «Спасское-Лутовиново» запланировано создание аллеи из саженцев Тургеневского дуба, уничтоженного ураганом «Бенедикт» 30 ноября. Об этом «ТАСС» рассказал губернатор Орловской области Андрей Клычков.
«Весной мы точно будем высаживать саженцы. Подготовили предложение, что пригласим известных писателей международного уровня, чтобы аллея, «Тургеневский дуб» продолжал жить дальше», – цитирует главу региона «ТАСС».
Массив 198-летнего дуба будет сохранён до окончательного решения его судьбы. Напомним, что все посетители музея-заповедника могут взять на память его веточку. С первыми холодами дерево будет вывезено.
«Сейчас мы ожидаем похолодания, чтобы строительная техника могла заехать в Спасское-Лутовиново. Обсудив с представителями наук, каким образом сохранить дерево, определили, что дерево нужно вывезти обязательно, обработать специальным химическим составом, чтобы «мумифицировать», чтобы оно не разлагалось, не гнило. Срок этой обработки – около года», – сообщил Клычков «ТАСС».
Погибший Тургеневский дуб усилиями орловцев стал Российским деревом года. Несмотря на смерть, он будет бороться за звание Европейского дерева года.

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Артём Ежаков

 
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