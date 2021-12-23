Ливны названы лучшим городом для детей в стране

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11:15, 23 декабря 2021 года
Ливны названы лучшим городом для детей в странеГород стал победителем Всероссийского одноимённого конкурса.
Ливны стали одним из 30 победителей Всероссийского конкурса «Города для детей. 2021». Об этом сообщает сайт областной администрации. Конкурс направлен на создание в стране дружественной и комфортной жизненной среды для ребят.
В этом году организаторы получили 150 заявок из 50 регионов России. Ливны, с 2015 года регулярно участвующие в конкурсе, вновь подтвердили свой почетный статус, представив практику работы с детьми, в том числе находящимися в трудной жизненной ситуации, их социализации путем вовлечения в различные мероприятия. Среди мероприятий, реализованных в городе в этом году, можно выделить создание первой на Орловщине инклюзивной детской площадки.
Артём Ежаков