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11:35, 23 декабря 2021 года Мэрия Орла опубликовала перечень ограничений для автомобилистов на ближайшие дни Все они касаются празднования Нового года.





Мэрия Орла опубликовала перечень ограничений для автомобилистов на ближайшие дни. В связи с проведением праздничных мероприятий, посвящённых Новому году, неудобства для автомобилистов запланированы на даты и места, указанные ниже:



• 27 декабря 2021 года с 17:00 до 19:00 запрещено движение машин на участке дороги от д. 1 по ул. Пролетарская гора до пл. Ленина (со стороны д. 7 по ул. Пролетарская гора);



• 31 декабря 2021 года с 17:00 до 23:59 и 1 января 2022 года с 00:00 до 04:00 запрещена стоянка машин на ул. Максима Горького (от ул. Полесской до пл. Ленина и от пл. Ленина до ул. Пионерской), на ул. Ленина (от ул. Салтыкова-Щедрина до ул. Пролетарская гора), на ул. Пролетарская гора;



• 31 декабря 2021 года с 17:00 до 23:59 и 1 января 2022 года с 00:00 до 04:00 запрещено движение машин по ул. Пролетарская гора, ул. Максима Горького (от ул. Полесской до пл. Ленина и от пл. Ленина до ул. Пионерской), ул. Ленина (от ул. Салтыкова-Щедрина до ул. Пролетарская гора), ул. Пролетарская гора.



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Артём Ежаков





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