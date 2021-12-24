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10:00, 24 декабря 2021 года В Орле сделают невозможным катание с небезопасных горок Ряд таких мест всем давно известен, но мэрия увеличит этот список.





Районным управлениям Орла дано поручение не допустить катания с небезопасных горок. Как передает пресс-служба мэрии, в таких местах будут установлены предупреждающие знаки. Сами спуски будут посыпаться «пескосолянкой», а снег со склонов планируется вывозить.



Пока что в перечень попали горки в ландшафтном парке «Дворянское гнездо», в районе памятника Тургеневу, на пересечении ул. 1-й Курской и Молдавской. Полный список ещё составляется. Орловцы могут сообщить о небезопасных спусках по номерам телефонов районных управлений мэрии или в её отдел ГО и ЧС.



У всего этого есть повод. В начале года в период праздников прооперировали как минимум четырех детей, пострадавших на горках.



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Артём Ежаков





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