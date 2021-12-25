Юному орловцу подарили собственную каску огнеборца

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17:00, 25 декабря 2021 года
Юному орловцу подарили собственную каску огнеборцаНиколай Харламов повесил на «Ёлку желаний» шар с пожеланием побывать на работе у пожарных.
Сотрудники МЧС России по Орловской области осуществили мечту юного Николая Харламова и провели для мальчика, его мамы и старшего брата экскурсию по пожарной части. Именно это хотел ребенок, когда вешал шар на «Ёлку желаний».
Мальчику, мечтающему стать огнеборцем, показали все спасательное оборудование и его работу, дали примерить обмундирование и прокатили на спецтехнике.
Помимо традиционного сладкого подарка, Николая Харламова ждал особый презент – именная каска пожарного от главы ГУ МЧС России по Орловской области Александра Новикова.
Помочь осуществить другие юные мечты может любой желающий. Их перечень доступен на сайте Ёлкажеланий.рф. Акция продлится до конца зимы.
Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Орловской области
Артём Ежаков