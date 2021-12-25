суббота 25.12.2021 18:31:41 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС


Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Открытый доступ
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Парк культуры
Пульс
Своя земля
Контакт
Утро с митрополитом Тихоном
Такая жизнь
Солдаты России
Спорт. Alive
Кем стать?
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
COVID-19
Главная » Новости

17:00, 25 декабря 2021 года

Юному орловцу подарили собственную каску огнеборца

Николай Харламов повесил на «Ёлку желаний» шар с пожеланием побывать на работе у пожарных.


Сотрудники МЧС России по Орловской области осуществили мечту юного Николая Харламова и провели для мальчика, его мамы и старшего брата экскурсию по пожарной части. Именно это хотел ребенок, когда вешал шар на «Ёлку желаний».

Мальчику, мечтающему стать огнеборцем, показали все спасательное оборудование и его работу, дали примерить обмундирование и прокатили на спецтехнике.
Помимо традиционного сладкого подарка, Николая Харламова ждал особый презент – именная каска пожарного от главы ГУ МЧС России по Орловской области Александра Новикова.

Помочь осуществить другие юные мечты может любой желающий. Их перечень доступен на сайте Ёлкажеланий.рф. Акция продлится до конца зимы.

Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Орловской области

Читайте также:В Орловской области второй раз проходит всероссийская «Ёлка желаний»



Артём Ежаков


 
© 2002−2021 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Куревин Н. Г. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров А. А. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.