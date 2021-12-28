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20:43, 27 декабря 2021 года

В Орле открылся спорткомплекс «Победа»

Сегодня там состоялся Олимпийский бал.


27 декабря в Орле открылся спорткомплекс «Победа», расположенный на территории стадиона Ленина. Сегодня там состоялся Олимпийский бал, во время которого были вручены награды орловским спортсменам, среди которых победитель первенства Европы по боксу среди юношей 13 – 14 лет Платон Козлов, кикбоксер Владислав Туйнов и многие другие.
 
Объект возводили 27 лет. Одновременно заниматься спортом здесь могут 350 человек. Комплекс рассчитан на единоборства, теннис, волейбол, бадминтон, мини-футбол и многое другое. Площадь самого здания превышает 5,5 тыс. кв. м. В проект вложили 225 миллионов рублей.
 
Первые масштабные соревнования в орловском спорткомплексе «Победа» пройдут 29 ноября. Это будут состязания каратистов. После них здесь каждый выходной будут проводиться различные спортивные и массовые мероприятия.


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Артём Ежаков


 
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