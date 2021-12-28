Итоги 2021 года. Всеволод Трифонов

В 2021 году корреспондент и ведущий программ ГТРК «Орёл» Всеволод Трифонов
с места событий оперативно рассказывал орловцам о ночных рейдах правоохранителей и громких уголовных делах, вместе со спасателями входил в горящие здания, показывал изнутри жизнь «красной зоны» региональных больниц, участвовал в поисках пропавшей в селе Казарь девочки. Кстати, большой материал о страшном преступлении против детей, выйдет в эфир в следующем году.
А как ведущий программ «Вести – Орёл»
и «Дежурная часть»
Всеволод знакомил телезрителей с резонансными событиями и явлениями Орловской области. Главной темой новостной повестки является начавшаяся и тут же остановившаяся реконструкция Красного моста. Кстати, специальный репортаж Антона Киселёва оценили на конкурсе «СМИ против коррупции», а материал Юлии Сабельниковой о кладбище домашних животных
на нашем сайте и в соцсетях посмотрело более 50 тысяч человек.