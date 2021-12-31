К декабрю в Орловской области не смогли нагнать прошлогодние темпы ввода жилья

Это следует из отчёта территориального органа службы статистики.

К началу декабря в Орловской области снизились годовые объёмы ввода жилья. Это следует из отчёта территориального органа службы статистики. С января по ноябрь 2021 года подрядные фирмы и индивидуальные застройщики передали 295,8 тыс. кв. метров жилплощади (3 190 квартир), что на 8,6% меньше прошлогоднего аналогичного показателя. Всего в регионе за отчетный период введено в строй 2 066 зданий жилого и нежилого назначения общим строительным объемом 4 168,1 тыс. куб. метров.



Положительная статистика сдачи жилья отмечена в селах. За 11 месяцев было закончено строительство 169,8 тыс. кв. метров жилплощади, что на 8,4% больше показателя 2020 года. В городах и ПГТ ввод жилья упал на 54,9% и составили 126 тыс. кв. метров.



Вырос ввод построенных населением индивидуальных жилых домов – на 12,5%. На долю ИЖС пришлось почти три четверти от введенных за 11 месяцев жилых помещений – 1 731 дом общей площадью 220,6 тыс. кв. метров.



Основной причиной сложившейся ситуации рядов экспертов называется подскочивший ценник на стройматериалы, что повлекло к удорожанию стоимости квартир. Более подробно эту тему в своем сюжете рассматривала корреспондент ГТРК «Орел» Юлия Сабельникова.