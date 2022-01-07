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16:30, 7 января 2022 года

Жители Орловской области помогли поздравить паллиативных больных с Рождеством Христовым

В регионе продолжается марафон «Добрые руки», направленный на сбор средств для создания регионального хосписа и организации работы выездной паллиативной службы. В этот раз благотворители помогли собрать неизлечимым людям подарки к великому православному празднику.


В эти особенные дни на чудо надеются не только дети, но и взрослые. Чтобы подарить минуту радости своим подопечным, сотрудники паллиативной службы отправились к ним в гости с подарками. Презенты удалось организовать в рамках марафона «Добрые руки». Откликнулись люди самых разных профессий, в том числе и орловские предприниматели.

Люди с неизлечимыми заболеваниями требуют индивидуального подхода, но и самой службе нужна поддержка. Желание создать хоспис в Орле – пока не исполнилась. Сейчас на патронаже паллиативной службы – более сотни человек. Ежедневно бригада посещает 5 – 6 пациентов. Им оказывается медицинская, социальная, психологическая и духовная помощь.
Александр Лебедев, генеральный директор регионального Фонда социальной поддержки населения Орловской области: «Конечно, хотелось бы расширить штат, потому что это необходимо. И материально-техническое обеспечение нужно улучшить, увеличить. Нам нужны и средства реабилитации, и финансы – то, что позволяет службе эффективно работать».
Марафон «Добрые руки» – акция бессрочная, поэтому все, кто готов поддержать работу орловской паллиативной службы, могут это сделать в любое время.

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Мария Семак


 
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