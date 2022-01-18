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19:14, 17 января 2022 года

Орловец Александр Никишин вызван в расширенный состав Олимпийской хоккейной сборной России

Защитник ХК «Спартак» попал в список игроков, которые в эти дни начинают подготовку к играм на базе в подмосковном Новогорске.


Орловский хоккеист Александр Никишин попал в расширенный список игроков, которых тренерский штаб сборной России вызвал для подготовки к Олимпиаде в Пекине. В текущем сезоне Континентальной хоккейной лиги на счету Александра Никишина – 8 заброшенных шайб и 4 голевые передачи. В составе сборной России орловец записал на свой счёт результативный пас в матче против Чехии в рамках Евротура.
 
Напомним, ранее стало известно, что в расширенный состав женской Олимпийской хоккейной сборной страны попала уроженка поселка Хомутово Анна Савонина.


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Анастасия Дорохова


 
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