Орловец Александр Никишин вызван в расширенный состав Олимпийской хоккейной сборной России

Защитник ХК «Спартак» попал в список игроков, которые в эти дни начинают подготовку к играм на базе в подмосковном Новогорске.

Орловский хоккеист Александр Никишин попал в расширенный список игроков, которых тренерский штаб сборной России вызвал для подготовки к Олимпиаде в Пекине. В текущем сезоне Континентальной хоккейной лиги на счету Александра Никишина – 8 заброшенных шайб и 4 голевые передачи. В составе сборной России орловец записал на свой счёт результативный пас в матче против Чехии в рамках Евротура.



Напомним, ранее стало известно, что в расширенный состав женской Олимпийской хоккейной сборной страны попала уроженка поселка Хомутово Анна Савонина