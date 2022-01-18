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21:25, 17 января 2022 года

В Заводском районе Орла восстановили работу котельной

Во время прошедшего прямого эфира губернатора жители города активно жаловались на холодные батареи по ряду адресов.


Губернатор Орловской области Андрей Клычков провёл очередной прямой эфир с жителями региона. Во время трансляции орловцы активно жаловались на холодные батареи в части Заводского района. Среди прочего назывались адреса: Комсомольская, 304, 310; Планерная, 33; Ботанический переулок и другие. 

Мэр Орла Парахин объяснил это остановкой одной из местных котельных – после сбоев электроснабжения отключилась автоматика. Глава регионального департамента ЖКХ, ТЭК и энергосбережения Григорий Шайкин позднее заявил, что котельную запустили, и тепло скоро придёт.

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Артём Ежаков


 
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