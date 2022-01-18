В Заводском районе Орла восстановили работу котельной

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21:25, 17 января 2022 года
В Заводском районе Орла восстановили работу котельнойВо время прошедшего прямого эфира губернатора жители города активно жаловались на холодные батареи по ряду адресов.
Губернатор Орловской области Андрей Клычков провёл очередной прямой эфир с жителями региона. Во время трансляции орловцы активно жаловались на холодные батареи в части Заводского района. Среди прочего назывались адреса: Комсомольская, 304, 310; Планерная, 33; Ботанический переулок и другие.
Мэр Орла Парахин объяснил это остановкой одной из местных котельных – после сбоев электроснабжения отключилась автоматика. Глава регионального департамента ЖКХ, ТЭК и энергосбережения Григорий Шайкин позднее заявил, что котельную запустили, и тепло скоро придёт.
Артём Ежаков