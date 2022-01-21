пятница 21.01.2022 17:26:23 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС


Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Открытый доступ
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Парк культуры
Пульс
Своя земля
Контакт
Утро с митрополитом Тихоном
Такая жизнь
Солдаты России
Спорт. Alive
Кем стать?
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
COVID-19
Главная » Новости

16:01, 21 января 2022 года

ОГАУ – на страже продовольственной безопасности

В вузовских лабораториях рождаются идеи, которые впоследствии воплощаются в жизнь. Желание совершать прорыв не пропало с завершением Года науки.


В свои 82 года Борис Белкин по-прежнему за преподавательской кафедрой. В науке он уже больше 60 лет. По его книгам учатся студенты и аспиранты. Автор 420-ти научных трудов входит в список «Золотые имена России» и имеет семь патентов. Главными его достижениями являются лекарства от коровьего мастита и болезни копыт.

Дипломов и грамот у заслуженного деятеля науки РФ - не сосчитать. В этом году копилка пополнилась серебряной и бронзовой медалями Всероссийской выставки «Золотая осень». А в Брюсселе Бориса Белкина наградили дипломом высшего качества и золотой медалью Европейской научно-промышленной палаты. Это наивысшая награда за выдающиеся заслуги и пользу обществу.

Молодежь вуза тоже не отстаёт. Аспирант ОГАУ Константин Коновалов в Год науки стал победителем конкурса «Молодые лица года» в номинации «Свет знаний», превзошёл остальных участников конкурса инноваций молодых учёных в АПК, выиграл крупный грант на исследовательскую деятельность, которая касается производства баранины и ягнятины. Константин Коновалов лабораторные исследования проводит на базе вуза, а апробирует их на овцеводческих предприятиях. И уже подал документы на свой первый патент.

Не прошел даром Год науки и для Александра Лансберга. Он стал лучшим среди студентов энергетических специальностей, получил престижную премию Васильева и медаль Росакадемии наук за разработку интеллектуальных систем для электросетей. А ещё благодаря своей научной деятельности уже получил престижную работу. Его задача - повысить эффективность работы систем электроснабжения в Орловской области. А патентов на изобретения уже больше, чем лет жизни. Сейчас поданы документы на 26.

Орловский аграрный наряду с другими вузами принял участие в разработке программы развития к конкурсу «Приоритет-2030». И в том, что опорный вуз выиграл грант в 100 миллионов рублей и попал в список лидирующих университетов страны, есть заслуга и коллег из ОГАУ им. Парахина.

Читайте также:Студенты ОГАУ разрабатывают приложения и устройства, осуществляющие анализ электрической сети

Профессор ОГАУ удостоен награды Европейской научно-промышленной палаты



Татьяна Тимохина


 
© 2002−2022 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Куревин Н. Г. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров А. А. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.