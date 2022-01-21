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16:01, 21 января 2022 года ОГАУ – на страже продовольственной безопасности В вузовских лабораториях рождаются идеи, которые впоследствии воплощаются в жизнь. Желание совершать прорыв не пропало с завершением Года науки.





В свои 82 года Борис Белкин по-прежнему за преподавательской кафедрой. В науке он уже больше 60 лет. По его книгам учатся студенты и аспиранты. Автор 420-ти научных трудов входит в список «Золотые имена России» и имеет семь патентов. Главными его достижениями являются лекарства от коровьего мастита и болезни копыт.



Дипломов и грамот у заслуженного деятеля науки РФ - не сосчитать. В этом году копилка пополнилась серебряной и бронзовой медалями Всероссийской выставки «Золотая осень». А в Брюсселе Бориса Белкина наградили дипломом высшего качества и золотой медалью Европейской научно-промышленной палаты. Это наивысшая награда за выдающиеся заслуги и пользу обществу.



Молодежь вуза тоже не отстаёт. Аспирант ОГАУ Константин Коновалов в Год науки стал победителем конкурса «Молодые лица года» в номинации «Свет знаний», превзошёл остальных участников конкурса инноваций молодых учёных в АПК, выиграл крупный грант на исследовательскую деятельность, которая касается производства баранины и ягнятины. Константин Коновалов лабораторные исследования проводит на базе вуза, а апробирует их на овцеводческих предприятиях. И уже подал документы на свой первый патент.



Не прошел даром Год науки и для Александра Лансберга. Он стал лучшим среди студентов энергетических специальностей, получил престижную премию Васильева и медаль Росакадемии наук за разработку интеллектуальных систем для электросетей. А ещё благодаря своей научной деятельности уже получил престижную работу. Его задача - повысить эффективность работы систем электроснабжения в Орловской области. А патентов на изобретения уже больше, чем лет жизни. Сейчас поданы документы на 26.



Орловский аграрный наряду с другими вузами принял участие в разработке программы развития к конкурсу «Приоритет-2030». И в том, что опорный вуз выиграл грант в 100 миллионов рублей и попал в список лидирующих университетов страны, есть заслуга и коллег из ОГАУ им. Парахина.



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Профессор ОГАУ удостоен награды Европейской научно-промышленной палаты





Татьяна Тимохина





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