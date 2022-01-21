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19:25, 21 января 2022 года

Дело о банях взял под личный контроль главный полицейский Орловской области Юрий Савенков

В отношении коммерческого директора фирмы, не выполнившей свои обязательства перед клиентами, возбуждено уголовное дело о мошенничестве.


На минувшей неделе в программе «Вести-Орёл» вышел сюжет, в котором рассказывалось об обманутых орловцах. Люди хотели облагородить свои участки: приобрести домики, бани и другие садовые строения. Все они заключали договоры с фирмой «Атлас-М». Но вместо того чтобы наслаждаться лёгким паром в новой бане, два десятка орловцев «парятся» над тем, как вернуть деньги. О произошедшем пострадавшие рассказали съёмочной группе ГТРК «Орёл», а в прямом эфире телепередачи «Контакт» один из участников этой истории обратился к генерал-майору полиции Юрию Савенкову.
 
Глава орловской полиции взял проверку данного обращения под личный контроль. 
 
Как сообщает пресс-служба УМВД России по Орловской области, сотрудниками подразделения ЭБиПК проведена проверка, в ходе которой установлены обстоятельства произошедшего. 
 
Как выяснили полицейские, с июня по август 2020 года, а также с марта по сентябрь 2021 года индивидуальный предприниматель и одновременно коммерческий директор фирмы, специализирующейся на поставке блок-контейнеров и бытовок, заключила договоры с рядом физических лиц, а также представителями организаций на поставку товаров. От заказчиков ею получена предоплата на общую сумму более 1 млн. 500 тысяч рублей. Злоумышленница, похитив путём обмана данные денежные средства, распорядилась ими по своему усмотрению в личных целях.
 
В отношении директора ООО «Атлас-М» возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, если это деяние повлекло причинение значительного ущерба».
 
В настоящее время ведется следствие. Максимальное наказание, предусмотренное за данное деяние, - лишение свободы на срок до пяти лет с ограничением свободы на срок до одного года или без такового.


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