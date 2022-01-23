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13:46, 23 января 2022 года Орловцы помогли полиции и волонтёрам найти пропавшего подростка Мальчик пропал 21 января.





Накануне в Орле искали пропавшего 12-летнего Вадима Генералова. К поискам, которые начала полиция, подключились волонтёры и неравнодушные граждане. Они обследовали дворы, подвалы, пришкольные территории, лесной массив и все те места, где мог находиться подросток. Ориентировки на поиск несовершеннолетнего были распространены на улицах города, а также в социальных сетях и средствах массовой информации региона.



Как сообщает пресс-служба УМВД России по Орловской области, вечером 22 января на одном из пешеходных переходов в Заводском районе города Орла добровольцы увидели подходящего под описание мальчика. В ходе беседы подросток назвал свой адрес. Ребёнка передали его законным представителям. В настоящее время жизни и здоровью несовершеннолетнего ничего не угрожает.



Сотрудники полиции провели с подростком профилактическую беседу об опасности самовольных уходов из дома и важности пребывания на постоянной связи с родителями. В отношении матери мальчика решается вопрос о привлечении ее к административной ответственности по статье 5.35 КоАП РФ.



Полиция напоминает: регулярно общайтесь со своими детьми, объясняйте им, что необходимо всегда оставаться с вами на связи, что во время самовольных уходов из дома ребенок может стать жертвой противоправных деяний со стороны посторонних.



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Орловское Информбюро





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