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11:00, 24 января 2022 года

Орловец Александр Никишин вошел в итоговый состав Олимпийской хоккейной сборной России

Защитник ХК «Спартак» попал в список из 25 спортсменов для поездки в Пекин.


Накануне стал известен окончательный состав сборной России по хоккею, который примет участие в Олимпийский играх в Пекине. В списке из 25 игроков оказался 20-летний орловец Александр Никишин.

Защитник ХК «Спартак» дебютировал в составе национальной команды в конце 2021 года. На счету Александра Никишина 7 матчей в составе сборной России. В игре против Чехии орловец отметился результативной передачей. В рамках Континентальной хоккейной лиги на счету Александра Никишина 8 шайб и 4 результативных передачи.

Олимпийский хоккейный турнир сборная России начнёт 9 февраля против Швейцарии. 11 февраля россияне сыграют с Данией, а 12 февраля завершат групповой этап против Чехии. Отметим, что орловское представительство на Олимпиаде может увеличиться. 25 января станет известен окончательный состав женской сборной России. На поездку в Пекин претендует уроженка поселка Хомутово Анна Савонина.

Ранее стало известно, что в состав сборной России по бобслею вошли две воспитанницы орловчанки – Анастасия Макарова и Юлия Егошенко.

Фото из архива



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Анастасия Дорохова


 
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