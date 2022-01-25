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18:48, 24 января 2022 года

Орловские школы ушли на дистанционку

В помещениях проводят санобработку, занятии проводятся в онлайн-формате.


В Орловской области решение перевести школьников на дистанционный формат приняли накануне на внеочередном заседании регионального оперштаба. Образовательным учреждениям понадобились сутки, чтобы оповестить всех, а также обработать помещения школ и составить новые расписания с учётом формата.

Пожалуй, один из самых сложных моментов в дистанционном обучении, это разбудить утром ребёнка. Родители уходят на работу, школьник остаётся один на один с заданиями и соблазном вместо уроков продолжить валяться в постели или поиграть за компьютером.

Дистанционное обучение школьниками воспринимается как каникулы. Для родителей оно оборачивается головной болью. Что касается учителей, то переход в онлайн-режим не вызвал переполоха – технологии освоены. Хотя бывают случаи, когда в виртуальном классе кого-то могут потерять из-за технического сбоя. Но это - не повод не сделать домашнее задание.

Не избежала дистанционки и система дополнительного образования. В школе искусств и ремёсел задания ученики получили в группах в социальных сетях. Там же и примеры выполнения работ. В хоровой школе занятия проходят по скайпу. От зоркого взгляда и чуткого слуха педагога ничто не ускользает.

В онлайн-формате занятия будут длиться, пока кривая по заболеваемости острыми респираторными заболеваниями не начнёт снижаться.

Екатерина Яшкина, начальник отдела эпидемиологии Роспотребнадзора по Орловской области: «Мы видим рост заболеваемости по новой коронавирусной инфекции, регистрируем уж более 350-360 за последние сутки, и рост заболеваемости среди детского населения более чем в два раза».

Регион сейчас в разгаре эпидемии. Закрыты фудкорты и детские комнаты в торговых центрах. На удалёнку перешли 30% госслужащих, временно остановлен приём узких специалистов в поликлиниках, в том числе и детских. Тестировать должны всех, кто обращается к врачам с признаками простуды.


Анна Вайсергисер


 
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