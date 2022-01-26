среда 26.01.2022 17:07:03 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС


Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Открытый доступ
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Парк культуры
Пульс
Своя земля
Контакт
Утро с митрополитом Тихоном
Такая жизнь
Солдаты России
Спорт. Alive
Кем стать?
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
COVID-19
Главная » Новости

14:00, 26 января 2022 года

Исследовательский проект «1XPEDITION» готовится к новым открытиям

Планами с корреспондентом ГТРК «Орёл» поделился координатор проекта Сергей Куликов.


Для исследовательского проекта «1XPEDITION» минувший год был богатым на открытия. Участниками проекта были найдены предметы, местоположение которых указало учёным на место Судбищенской битвы. Сегодня в 15:00 в Орловском краеведческом музее откроется выставка, где будут представлены эти артефакты.

Подробнее об этом рассказал координатор проекта «1XPEDITION» Сергей Куликов.

Читайте также:Археологи переписали историю Орла

Будет ли переписана история Орла?

В Орле открывается выставка древностей с Красного моста



Юлия Опанасюк


 
© 2002−2022 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Куревин Н. Г. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров А. А. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.