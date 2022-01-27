Кукольный мир Нины Кеблярини

Выйдя на пенсию, жительница деревни Новополево Глазуновского района Нина Кеблярини начала шить кукол. Сейчас в её коллекции несколько сотен красавиц, где каждая - маленькое произведение искусства.

Тягу к шитью Нина Кеблярини почувствовала около 15 лет назад, именно тогда женщина переехала с мужем из Беларуси на Орловщину. Правда, сначала мастерила из лоскутков - шила одеяла, после - перешла на кукол. Сейчас в её коллекции несколько сотен барышень, одна другой краше. Наряд, который подчеркивает характер своей обладательницы, рукодельница тоже шьёт сама.

В коллекции мастерицы есть и куклы в национальных и светских костюмах, и модные сейчас тильды. Мужской образ воплощён в саксофонисте. Прообразом стал муж Нины Романовны - Римас Кеблярис

Есть в коллекции Нины Кеблярини и ещё один интересный персонаж. Женщина, смущаясь, признается, что друзья и знакомые не раз отмечали, что очень уж похож на Владимира Путина.

Увлечение Нины Романовны поддерживают и муж, и дочь. Секрет ее мастерства раскрыли давно - в любимое дело мастер вкладывает свою душу. 2022 год объявлен годом народного искусства и культурного наследия, и Нина Романовна заверяет - провести его она постарается максимально творчески.