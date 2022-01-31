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13:07, 31 января 2022 года

В Орловской области из-за снегопадов может не хватить денег на содержание дорог

Об этом заявил сегодня руководитель департамента дорожного хозяйства Орловской области Алексей Субботин.


Сегодня в администрации Орловской области состоялось заседание оперативного штаба по уборке снега. Было отмечено, что в дни самых сильных снегопадов в регионе работало до 430 машин специализированной техники. Создан и резерв из 100 машин сельхозпредприятий, которые в непогоду готовы прийти на помощь. А прогнозы метеорологи дают неутешительные: снегопад продолжится.

Алексей Субботин, руководитель департамента дорожного хозяйства, транспорта и реализации государственных строительных программ Орловской области: «В таких условиях существует серьёзный риск нехватки запланированного объёма финансовых средств, предусмотренных на содержание автодорог в течение года, в связи с чем уже сейчас организована работа в данном направлении».

Также было отмечено, что у всех подрядчиков есть общая проблема - сбои в поставке технической соли. Имеющегося запаса хватит до середины марта.

Губернатор области Андрей Клычков, в свою очередь, призвал ответственных за уборку снега обратить внимание на расчистку дворов, проездов, тротуаров и остановок общественного транспорта.

Андрей Клычков, губернатор Орловской области: «Несмотря на возникавшие проблемы, удалось не допустить серьёзного осложнения дорожной обстановки. При этом по-прежнему остаются вопросы актуальные очистки от снега дворовых и прилегающих территорий, проездов по ним, удаление наледи с крыш, больше внимания необходимо уделять уборке улиц в частном секторе, расчистке остановок общественного транспорта».

Напомним, для оперативного решения проблем, связанных с уборкой снега, во взаимодействии с Центром управления регионом, проводится мониторинг социальных сетей. Кроме того, жителя Орла могут написать сообщение в чат-бот, созданный администрацией города в Telegram-канале. В нем можно оставить свой адрес, прикрепить фотографии и пожаловаться на уборку снега, обработку «пескосолянкой», наледь, сосульки.

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Анна Вайсергисер


 
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