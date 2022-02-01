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6:30, 1 февраля 2022 года

С 1 февраля Орловскому муниципальному округу присвоен код ОКТМО: 54501000

Об этом сообщили в ИФНС России по городу Орлу.


ИФНС России по г. Орлу обращает особое внимание на то, что с 01.01.2022 года все городские и сельские поселения, входящие в состав Орловского района, объединились во вновь образованное муниципальное образование «Орловский муниципальный округ Орловской области» в соответствии с решением Депутатов Орловского областного Совета народных депутатов от 30 апреля 2021 года.
 
В связи с этим в «Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований» включен следующий код ОКТМО: 54501000 – Орловский муниципальный округ, который с 01.01.2022 года должен применяться налогоплательщиками при заполнении платежных документов.
 
Ранее действующие коды ОКТМО Орловского муниципального района, его городских и сельских поселений аннулированы с 01.01.2022 года.
 
Поэтому для снижения количества невыясненных платежей ИФНС России по г. Орлу рекомендует быть особенно внимательными при заполнении платежных документов, а также использовать сервис ФНС России «Уплата налогов и пошлин», который поможет избежать ошибок при заполнении необходимых реквизитов.


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