«Ковидные» кабинеты в орловских поликлиниках будут доступны в выходные

Об этом сообщил губернатор Андрей Клычков во время прямого эфира для жителей региона.

«Ковидные» боксы в орловских поликлиниках продолжат работу и в выходные дни. Об этом во время прямого эфира в соцсетях рассказал губернатор Андрей Клычков. Также глава региона напомнил, что в области с 1 февраля заработала система дистанционной выдачи листков нетрудоспособности пациентам с симптомами ОРВИ, а также больным COVID-19. Заявки принимаются по e-mail и телефонам поликлиник, а также номеру «122».



Открытие электронного больничного проходит на основании получения медучреждением положительного теста на COVID-19 из лабораторий или по его предоставлению самим больным. При ОРВИ листок открывается исходя из симптомов, озвученных в ходе врачебного опроса, который проходит с использованием телемедицинских технологий, включая аудиоконсультации.





Говоря об очередях на приём с симптомами ОРВИ, глава региона отметил, что время ожидания вызова в кабинет для больного не должно превышать одного часа.

Решение о посещении пациента на дому, проведения аудиоконсультаций (в том числе при решении вопроса о продлении или закрытии листа нетрудоспособности) врачи будут принимать индивидуально, исходя из состояния пациента.



Также в регионе обсуждается вопрос приёма орловцев в частных клиниках по тарифам ОМС.