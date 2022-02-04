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18:21, 4 февраля 2022 года Депутаты Орловского облсовета не согласны с повышением тарифа на капремонт Вопрос обсуждался сегодня в ходе шестого заседания регионального парламента.





Сегодня состоялось шестое заседание Орловского областного совета народных депутатов. Одним из ключевых вопросов стало обсуждение повышения регионального тарифа на капитальный ремонт. Стоимость взноса на капремонт составляла 6 рублей 86 копеек. С 1 февраля она повысилась до 9 рублей 49 копеек. К примеру, если за квартиру в 60 кв. метров платили 417 рублей 09 копеек, то теперь – чуть более 994 рублей. Как обосновывают в правительстве Орловской области, размер прежних взносов не сопоставим с ростом цен на стройматериалы. Надзорные органы с этим не согласны. Владислав Малкин, прокурор Орловской области: «Вы ставите вопрос о повышение взносов. Вы покажите, что вы смогли организовать работу на том уровне, когда работа регионального фонда не будет подвергаться оценкам в рамках уголовного кодекса». Экс-руководители фонда один за другим становятся фигурантами уголовных дел. Треть домов из запланированных в прошлом году не смогли привести в порядок, качество работ отставляет желать лучшего. Михаил Вдовин, руководитель фракции «Единая Россия» в Орловском облсовете: «Фракция предлагает правительству, прежде чем говорить о повышение тарифов, навести порядок в фонде капремонта. Коррупционные скандалы, акты непринятых работ, большая кредиторка говорят о неэффективности работы фонда». Владислав Числов, руководитель фракции ЛДПР в Орловском облсовете: «Тариф нужно поднимать, с моей точки зрения, постепенно, чтобы граждане не ощущали дискомфорта и такого резкого скачка цен, потому что это вызывает социальное напряжение». Руслан Перелыгин, руководитель фракции «Справедливая Россия - за Правду» в Орловском облсовете: «Наша фракция считает, что недопустимо повышать взнос на капремонт на 38%. Максимум, который можно допустить, это 9% уровень инфляции». В том, что региональной власти стоит пересмотреть своё решение, депутаты были почти единогласны, за исключением представителей КПРФ, у которых есть свое предложение. Иван Дынкович, руководитель фракции КПРФ в Орловском облсовете: «Фракция КПРФ сегодня предложила президиуму обратиться в правительство РФ, чтобы были выделены дополнительные финансовые средства». Но предложение о федеральном софинансировании в областном совете сегодня не было услышано. Большинство депутатов рекомендуют рост не больше инфляции. Кроме того, на сегодняшней сессии расширили список льготников, выплачивающих пониженный транспортный налог. Теперь в их числе семьи, имеющие статус многодетных. Также подготовили обращение в правительство РФ. Орловский опыт создания семейного МФЦ рекомендуют взять для всей страны. Леонид Музалевский, председатель Орловского областного Совета народных депутатов: «Мы понимаем, что есть и проблемы. Это, конечно, финансирование, это структура, поэтому мы обращаемся, чтобы на федеральном уровне были такие же МФЦ, но и, конечно, с финансированием».



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Анна Вайсергисер





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