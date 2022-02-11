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14:32, 11 февраля 2022 года

Орловский космонавт Александр Мисуркин призвал россиян помочь Тургеневскому дубу

Легендарное дерево участвует в конкурсе «Европейское дерево года – 2022».


Орловский космонавт Александр Мисуркин призвал россиян помочь Тургеневскому дубу выиграть конкурс «Европейское дерево года – 2022». В данный момент знаменитое дерево идёт в голосовании вторым, уступая представителю из Польши чуть больше пяти тысяч голосов. Напомним, ранее гандикап польского участника составлял более 13 тысяч голосов. За Тургеневский дуб призывают голосовать видные деятели культуры, включая народного артиста России Валерия Баринова.

«Дорогие друзья! У каждого из нас есть места, где мы восстанавливаемся, наполняемся теплом и энергией. Когда находишься вдали от земли, в космосе, мысли о родном доме, обо всем, что любишь, обретают особую ценность. Но в России есть общие «места силы», такие, как Спасское-Лутовиново, где жил писатель Иван Сергеевич Тургенев, где он создавал свои произведения, где он посадил дуб, ставший для него, а потом и для многих россиян, символом Родины. В прошлом году Тургеневский дуб, признанный главным деревом России, погиб от урагана, но, несмотря на это, он участвует в конкурсе «Европейское дерево года». Голосование за главное дерево Европы проходит на сайте этого международного конкурса. Я считаю, что Тургеневский дуб, как никакое другое дерево, достоин победы. Отдайте свой голос за Тургеневский дуб. Проголосуйте за Россию», – обратился к россиянам Мисуркин.

Голосование на сайте www.treeoftheyear. org продлится весь февраль.

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Артём Ежаков


 
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