Орловский космонавт Александр Мисуркин призвал россиян помочь Тургеневскому дубу

«Дорогие друзья! У каждого из нас есть места, где мы восстанавливаемся, наполняемся теплом и энергией. Когда находишься вдали от земли, в космосе, мысли о родном доме, обо всем, что любишь, обретают особую ценность. Но в России есть общие «места силы», такие, как Спасское-Лутовиново, где жил писатель Иван Сергеевич Тургенев, где он создавал свои произведения, где он посадил дуб, ставший для него, а потом и для многих россиян, символом Родины. В прошлом году Тургеневский дуб, признанный главным деревом России, погиб от урагана, но, несмотря на это, он участвует в конкурсе «Европейское дерево года». Голосование за главное дерево Европы проходит на сайте этого международного конкурса. Я считаю, что Тургеневский дуб, как никакое другое дерево, достоин победы. Отдайте свой голос за Тургеневский дуб. Проголосуйте за Россию», – обратился к россиянам Мисуркин.