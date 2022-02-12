Алина Тарарыченкова стала пятнадцатой на Олимпиаде в Пекине

Сегодня состоялся розыгрыш наград в скелетоне.

Сегодня на олимпийской трассе в Пекине состоялись 3 и 4 попытка в соревнованиях по скелетону среди женщин. В составе сборной России выступала уроженка Орла Алина Тарарыченкова. Итоговый результат по сумме вчерашних и сегодняшних заездов – 15 место с отставанием в 3,2 секунды от победительницы – немки Ханны Низе.

отмечала Алина Тарарыченкова в интервью федеральному телеканалу «Матч ТВ», одной из причин неудачи, возможно, мог стать небольшой вес.



Фото: Instagram Алины Тарарыченковой Как ранееАлина Тарарыченкова в интервью федеральному телеканалу «Матч ТВ», одной из причин неудачи, возможно, мог стать небольшой вес.