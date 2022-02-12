Алина Тарарыченкова стала пятнадцатой на Олимпиаде в Пекине

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21:10, 12 февраля 2022 года
Алина Тарарыченкова стала пятнадцатой на Олимпиаде в ПекинеСегодня состоялся розыгрыш наград в скелетоне.
Сегодня на олимпийской трассе в Пекине состоялись 3 и 4 попытка в соревнованиях по скелетону среди женщин. В составе сборной России выступала уроженка Орла Алина Тарарыченкова. Итоговый результат по сумме вчерашних и сегодняшних заездов – 15 место с отставанием в 3,2 секунды от победительницы – немки Ханны Низе.
Как ранее отмечала
Алина Тарарыченкова в интервью федеральному телеканалу «Матч ТВ», одной из причин неудачи, возможно, мог стать небольшой вес.
Анастасия Дорохова