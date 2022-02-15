Пять торговых сетей ограничили наценку на отдельные категории продуктов в Орловской области

|
|
|Главная » Новости
13:00, 15 февраля 2022 года
Пять торговых сетей ограничили наценку на отдельные категории продуктов в Орловской областиТакже ритейлеры обязались обеспечить наличие таких товаров на полках своих магазинов.
Пять торговых сетей, действующих на территории Орловской области, после предложения УФАС приняли решение ограничить наценку на отдельные категории продуктов и обеспечить их наличие у себя в магазинах. Речь идёт о свинине, курятине, подсолнечном и сливочном масле, яйцах, сахаре, соли, чае, крупах и овощах «борщевого набора».
Соответствующие обязательства взяли на себя: магазины «Европа» и «Линия» (бессрочно), «Оптовичок» (по 31 мая 2022 года), «Атолл» (по 11 мая 2022 года), «Соседи» (по 30 мая 2022 года).
Артём Ежаков