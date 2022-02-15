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13:00, 15 февраля 2022 года

Пять торговых сетей ограничили наценку на отдельные категории продуктов в Орловской области

Также ритейлеры обязались обеспечить наличие таких товаров на полках своих магазинов.


Пять торговых сетей, действующих на территории Орловской области, после предложения УФАС приняли решение ограничить наценку на отдельные категории продуктов и обеспечить их наличие у себя в магазинах. Речь идёт о свинине, курятине, подсолнечном и сливочном масле, яйцах, сахаре, соли, чае, крупах и овощах «борщевого набора».

Соответствующие обязательства взяли на себя: магазины «Европа» и «Линия» (бессрочно), «Оптовичок» (по 31 мая 2022 года), «Атолл» (по 11 мая 2022 года), «Соседи» (по 30 мая 2022 года).

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Артём Ежаков


 
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