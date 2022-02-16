Шесть районов Орловщины получат деньги на автоклубы

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8:47, 16 февраля 2022 года
Шесть районов Орловщины получат деньги на автоклубыМежду ними распределят более 30 миллионов рублей.
В 2022 году Колпнянский, Кромской, Ливенский, Мценский, Новодеревеньковский и Покровский районы получат по 5,1 млн рублей на приобретение автоклубов – передвижных сцен, оснащенных всей аппаратурой для проведения выездных культурных мероприятий, включая концерты и кинопоказы. Распоряжение о финансировании подписано губернатором Андреем Клычковым, – заявили в региональном правительстве.
Артём Ежаков