В Орле после падения льда с крыши пострадал подросток

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13:30, 18 февраля 2022 года
В Орле после падения льда с крыши пострадал подростокПарень госпитализирован.
Сегодня на ул. Гостиной в Орле на подростка 2005 года рождения с крыши упала наледь, – заявили в областном УМВД. Парень госпитализирован. Правоохранители проводят проверку. Как сообщили в прокуратуре, дом не имеет управляющей компании, своевременные меры по очистке кровли не принимались. Надзорное ведомство изучит работу ответственных сотрудников городской администрации. Мэру Орла направлено представление.
В связи с начавшейся оттепелью жителям Орловской области следует быть особенно внимательными возле домов. Также следует следить за крышами на предмет снежно-ледяных масс. Если это касается многоквартирного жилого дома, то следует напомнить ответственной за здание управляющей компании о её прямых обязанностях по уборке наледи. Если речь идёт о частной собственности, сообщите адрес по одному из номеров: 112 — служба спасения; 25-52-10 (доб. 1602) — управление по безопасности администрации Орла; 43-37-35; 43-22-12; 76-40-93 — оперативный дежурный Единой дежурно-диспетчерской службы Орла.
Артём Ежаков