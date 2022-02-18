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17:07, 18 февраля 2022 года
В мэрии Орла отреагировали на ЧП с пострадавшим от падения наледи подросткомГорожан призывают быть особенно внимательными при приближении к домам.
В мэрии Орла отреагировали на ЧП с пострадавшим от падения наледи подростком. Напомним, что сегодня на ул. Гостиной на 16-летнего парня упала наледь, причинив тяжелые травмы головы. Юноша госпитализирован. Возбуждено уголовное дело по статье о халатности. Мэр Парахин связался с родными пострадавшего, принёс извинения и предложил посильную помощь.
Как заявили городские власти, сегодня состоялась очная встреча с представителями УК, которые обслуживают многоквартирные дома. Была подчеркнута необходимость оперативной очистки крыш домов и ограждения опасных участков.
Горожан призывают быть особенно внимательными при приближении к домам. В случае обнаружения снежно-ледяных масс необходимо сообщить по телефонам:
• 112 — служба спасения;
• 43-22-12 — оперативный дежурный ЕДДС Орла;
• 25-52-10 (доб.1602) — управление по безопасности администрации Орла;
• 25-52-10 (доб.2413) — администрация Северного района;
• 25-52-10 (доб. 2114) —администрация Железнодорожного района;
• 25-52-10 (доб.2214) — администрация Заводского района;
• 25-52-10 (доб.2317) — администрация Советского района.
Артём Ежаков