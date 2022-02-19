По факту травмирования подростка наледью задержан чиновник мэрии Орла

Расследование передано в отдел особо важных дел СУ СК.



В Орле продолжается расследование уголовного дела по статье о халатности. Накануне с крыши д. 3 по ул. Гостиной упавшая наледь травмировала 16-летнего подростка. Юноша получил тяжелые травмы головы и находится в отделении реанимации НКМЦ им. Круглой.



Как заявили накануне в СУ СК России по Орловской области, расследование передано в отдел особо важных дел СУ СК. Накануне в мэрии Орла провели обыски, были изъяты документы, представляющие ценность для правоохранителей. Также был задержан начальник отдела муниципального жилищного контроля Управления строительства, дорожного хозяйства и благоустройства городской администрации. В отношении него и иных должностных лиц проводятся следственные и процессуальные действия, следствие планирует избрание в отношении задержанного меры пресечения.

Одним из возможных наказаний по статье о халатности, а конкретнее по второй ее части, является заключение сроком до 5 лет. Также могут быть назначены принудительные работы на тот же срок.