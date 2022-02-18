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19:05, 18 февраля 2022 года

Пострадавший от удара наледи орловский подросток находится в реанимации

Хронологию и причины случившегося выясняла корреспондент ГТРК «Орёл» Анна Вайсергисер.


Сегодня в Орле на 16-летнего юношу с крыши дома обрушилась наледь. Свидетель ЧП и спаситель – дворник: он не прошел мимо и вовремя вызвал скорую. Сам мальчик не помнит, как всё произошло - от удара он сразу потерял сознание. Пострадавшего госпитализировали в НКМЦ им. Круглой.
 
Максим Дравнёнков, врач-нейрохирург НКМЦ им. З.И. Круглой: «Перелом свода и основания черепа, субдуральная гематома и ушиб головного мозга тяжёлой степени. Сейчас он находится в реанимационном отделении, получает консервативную терапию».
 
Подросток находится в сознании. Он общается с родными, отвечает на вопросы докторов. Но состояние его врачи оценивают как стабильно тяжелое. 
 
Станислав Шувалов, руководитель департамента здравоохранения Орловской области: «Ребёнок находится в достаточно тяжёлом состоянии, требует серьёзного внимания со стороны специалистов. Держим ситуацию на контроле. Всё, что необходимо, в обязательном порядке делается и будет сделано».
 
Всё произошло рано утром, когда подросток выходил из арки дома по улице Гостиная, 3. Через пару часов после происшествия тротуары вдоль дома оградили дополнительными предупреждающими лентами.
 
К двум часам дня прибыла спецтехника, чтобы снять оставшийся на козырьках снег. Тот, что был на крыше, весь сполз. Работы вели не сотрудники управляющей компании. Дом - отказник. Обязанность следить за его содержанием и обслуживанием лежит на администрации города. В следственном комитете сообщили, что должным образом обслуживание не осуществлялось.
 
Александр Коргин, и.о. старшего помощника руководителя СУ СК РФ по Орловской области: «По результатам доследственной проверки и материалам, представленным органами прокуратуры, по факту травмирования 16-летнего подростка возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 293 УК РФ (халатность)».
 
Многоквартирный дом №3 по Гостиной капитально ремонтировали. Однако, как выяснилось, к работам на объекте культурного наследия подрядчик приступил без разрешения. Жильцы ремонтом остались недовольны: крыша течет, заливая квартиры и подъезды, лепнина отваливается, падая на головы людям.
 
Сегодня штукатурка так же, как и глыбы льда, представляет опасность для прохожих.


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Анна Вайсергисер


 
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