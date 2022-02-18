Пострадавший от удара наледи орловский подросток находится в реанимации

Хронологию и причины случившегося выясняла корреспондент ГТРК «Орёл» Анна Вайсергисер.

Сегодня в Орле на 16-летнего юношу с крыши дома обрушилась наледь. Свидетель ЧП и спаситель – дворник: он не прошел мимо и вовремя вызвал скорую. Сам мальчик не помнит, как всё произошло - от удара он сразу потерял сознание. Пострадавшего госпитализировали в НКМЦ им. Круглой.

Максим Дравнёнков, врач-нейрохирург НКМЦ им. З.И. Круглой: «Перелом свода и основания черепа, субдуральная гематома и ушиб головного мозга тяжёлой степени. Сейчас он находится в реанимационном отделении, получает консервативную терапию».

Подросток находится в сознании. Он общается с родными, отвечает на вопросы докторов. Но состояние его врачи оценивают как стабильно тяжелое.

Станислав Шувалов, руководитель департамента здравоохранения Орловской области: «Ребёнок находится в достаточно тяжёлом состоянии, требует серьёзного внимания со стороны специалистов. Держим ситуацию на контроле. Всё, что необходимо, в обязательном порядке делается и будет сделано».

Всё произошло рано утром, когда подросток выходил из арки дома по улице Гостиная, 3. Через пару часов после происшествия тротуары вдоль дома оградили дополнительными предупреждающими лентами.

К двум часам дня прибыла спецтехника, чтобы снять оставшийся на козырьках снег. Тот, что был на крыше, весь сполз. Работы вели не сотрудники управляющей компании. Дом - отказник. Обязанность следить за его содержанием и обслуживанием лежит на администрации города. В следственном комитете сообщили, что должным образом обслуживание не осуществлялось.

Александр Коргин, и.о. старшего помощника руководителя СУ СК РФ по Орловской области: «По результатам доследственной проверки и материалам, представленным органами прокуратуры, по факту травмирования 16-летнего подростка возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 293 УК РФ (халатность)».

Многоквартирный дом №3 по Гостиной капитально ремонтировали. Однако, как выяснилось , к работам на объекте культурного наследия подрядчик приступил без разрешения. Жильцы ремонтом остались недовольны: крыша течет, заливая квартиры и подъезды, лепнина отваливается, падая на головы людям.

Сегодня штукатурка так же, как и глыбы льда, представляет опасность для прохожих.