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18:56, 3 марта 2022 года

Орловская митрополия организовала два пункта сбора помощи жителям ЛНР и ДНР

Но оставить собранные для вынужденных переселенцев вещи и продукты можно в любом храме региона.


Орловская митрополия организовала два пункта сбора помощи жителям ЛНР и ДНР. Они работают на территории Смоленского храма в Орле и в храме «Всех скорбящих Радость», расположенном в Знаменке Орловской.
 
Каждый желающий может принести туда продукты питания длительного хранения, средства личной гигиены, канцелярские товары, одежду. Кстати, если эти адреса вам не по пути, оставить набор для нуждающихся можно в любом удобном храме. Все будет передано в центр.
 
Кроме того, как сообщили в Орловской митрополии, сегодня четверо прибывших в наш регион беженцев прошли обряд крещения.


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Юлия Опанасюк


 
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