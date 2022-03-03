Орловская митрополия организовала два пункта сбора помощи жителям ЛНР и ДНР

Но оставить собранные для вынужденных переселенцев вещи и продукты можно в любом храме региона.

Орловская митрополия организовала два пункта сбора помощи жителям ЛНР и ДНР. Они работают на территории Смоленского храма в Орле и в храме «Всех скорбящих Радость», расположенном в Знаменке Орловской.

Каждый желающий может принести туда продукты питания длительного хранения, средства личной гигиены, канцелярские товары, одежду. Кстати, если эти адреса вам не по пути, оставить набор для нуждающихся можно в любом удобном храме. Все будет передано в центр.

Кроме того, как сообщили в Орловской митрополии, сегодня четверо прибывших в наш регион беженцев прошли обряд крещения