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18:30, 16 марта 2022 года

В Орле изготовят научно-проектные документы для благоустройства «Дворянки»

Городские власти объявили поиск подрядчика.


В Орле объявили поиск подрядчика для разработки научно-проектной документации по благоустройству ландшафтного сквера «Дворянское гнездо» и прилегающей к нему территории. Об этом сообщает сайт городской администрации. Бумаги должны быть готовы к 1 октября 2022 года. Шанс на благоустройство у «Дворянки» появится уже в следующем году – сквер участвует в общественном обсуждении по отбору объектов для благоустройства в 2023-м году. Сделать выбор можно по 20 марта включительно.

Ранее правительство Москвы выделило на благоустройство Дворянского гнезда 100 млн рублей. Однако есть понимание, что этих средств не хватит на полное преображение, поэтому работы разобьют на этапы. Как недавно заявил первый зампред облсовета и председатель попечительского совета по возрождению сквера Михаил Вдовин, здесь требуется заново выстроить ротонду и балюстраду.

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Артём Ежаков


 
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