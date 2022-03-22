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12:15, 22 марта 2022 года
Периферийные улицы Орла начнут очищать с 1 апреляВ данный момент приоритет отдан уборке центра областной столицы.
Периферийные улицы Орла начнут очищать с 1 апреля, а завершить очистку центральных улиц необходимо до конца месяца, – такое распоряжение дал мэр Юрий Парахин.
Сейчас основная работа «Спецавтобазы» сосредоточена на очистке проезжей части и тротуаров от пыли и грязи. В плане на 22 марта: ул. Комсомольская, Кромская, Авиационная, Спивака, Васильевская, Ливенская, 1-я Курская, 5 Августа, Московская, Орджоникидзе, Привокзальная, Герцена, 60 лет Октября, Горького, Салтыкова-Щедрина, Пролетарская гора, Металлургов, Михалицына, Раздольная, Октябрьская, Кромское, Московское, Болховское шоссе, мост Дружбы и Тургеневский мост.
Артём Ежаков