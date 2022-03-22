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16:00, 22 марта 2022 года Алекс Орлецкий отправлен в СИЗО Советский районный суд избрал меру пресечения в отношении орловца.





Советский районный суд избрал меру пресечения в отношении орловца Алексея Годунова, известного в социальных сетях под именем Алекс Орлецкий. Мужчина помещён в СИЗО, – следует из картотеки дел инстанции. Годунов проходит подозреваемым по ч. 2 ст. 205.2 УК России («Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма»). Ему грозит от 5 до 7 лет заключения.



Алекс Орлецкий известен своей активностью в орловских пабликах, и без участия его комментариев не обошлось ни одно событие в жизни города. Установлено, что гражданин в сети Интернет побуждал пользователей социальных сетей к захвату власти в Российской Федерации насильственным путем.



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Орловское Информбюро





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